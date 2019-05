Моби отменил презентации своих мемуаров в Великобритании и Ирландии

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Композитор Моби (настоящее имя Ричард Мелвилл Холл) отменил все публичные мероприятия, включая презентации своих воспоминаний "Потом все рассыпалось в прах" (Then It Fell Apart) в Великобритании и Ирландии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте исполнителя.

"Моби отменяет все предстоящие появления на публике в обозримом будущем. Мы приносим извинения за неудобства, которые это [решение] может причинить. Стоимость всех билетов будет возмещена там, где они были куплены", - говорится в сообщении. В нем не указывается причина решения отменить презентации книги, запланированные в Лондоне, Манчестере и Дублине в период с 1 июня по 6 июня.

Моби в минувшие выходные подвергся критике за то, что в своих мемуарах исказил подлинный характер взаимоотношений с актрисой Натали Портман. Актриса опровергла фрагмент книги о том, будто она 20 лет назад ходила на свидания с Ричардом Мелвиллом Холлом.

"Я была удивлена тем, что он [Моби] охарактеризовал как свидания тот короткий промежуток времени, который я его знала. Я помню только, что, когда я окончила школу, был мужчина, который был гораздо старше меня и вызывал у меня чувство гадливости. Теперь он утверждает, будто мне было 20 лет, но это не так. Мне тогда только-только исполнилось 18 лет", - заявила актриса в субботу журналу Harper's Bazaar.

"Меня крайне беспокоит то, что он воспользовался этой историей, чтобы получше продать свою книгу. Мне бы хотелось, чтобы он или его издатель обратился ко мне, чтобы проверить факты", - заметила Портман. Моби после этого принес извинения в своем Instagram.

Мировую известность Натали Портман принесла главная роль в картине "Леон" (Leon, 1994). После этого она снялась также в таких популярных лентах, как "Звездные войны" (Star Wars), "Марс атакует!" и в двух частях фильма "Тор" (Thor, 2011, 2013). Актриса является обладательницей кинопремии "Оскар" за главную роль в фильме "Черный лебедь" (Black Swan, 2010).