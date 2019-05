СМИ: Гильермо дель Торо представил свою коллекцию монстров на выставке в Гвадалахаре

МЕХИКО, 30 мая. /ТАСС/. Кинорежиссер Гильермо дель Торо открыл выставку монстров в родном городе Гвадалахара на юго-западе Мексики. Как сообщила в среду газета Milenio, лауреат двух премий "Оскар" собирал фигурки причудливых чудищ на протяжении всей жизни.

Экспозиция под названием "В доме с монстрами" организована в музее изобразительных искусств университета Гвадалахары, в котором обучался дель Торо. Представленная коллекция насчитывает более 950 предметов, среди них - статуэтки героев художественных произведений, которые оказали влияние на творчество мексиканского режиссера: например, Франкенштейн из одноименного романа английской писательницы Мэри Шелли (1797-1851).

Помимо этого на выставке представлены персонажи фильмов самого дель Торо - человек-амфибия из картины "Форма воды" (The Shape of Water, 2017), ангел смерти из ленты "Хеллбой 2: Золотая армия" (Hellboy II: The Golden Army, 2004), фавн - существо с ушами оленя, рогами овцы, кошачьими глазами и львиным носом - из "Лабиринта фавна" (El laberinto del fauno, 2006). В экспозицию также включены черновики сценариев снятых режиссером лент, личные вещи из его гардероба, любимые книги и комиксы.

Выставка, занимающая восемь залов общей площадью 1,8 тыс. кв. м, продлится до 27 октября. Билеты продаются за 180 песо ($9,5). По понедельникам вход бесплатный. Полученные средства, как уточнил режиссер, пойдут в специальные фонды поддержки молодых деятелей мексиканского кинематографа.

"Это последний раз, когда моя коллекция показывается широкой публике, и для меня чрезвычайно важно, что это происходит в Гвадалахаре", - отметил дель Торо. Ранее подобные выставки дважды проходили в США - в Лос-Анджелесе и Миннеаполисе - и один раз в Торонто.