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На фестивале в Грозном покажут 16 спектаклей на национальных языках регионов РФ

Фестиваль пройдет с 11 по 19 сентября в рамках Года театра

ГРОЗНЫЙ, 30 мая. /ТАСС/. Первый фестиваль национальных театров "Федерация", который пройдет в Грозном с 11 по 19 сентября в рамках Года театра, соберет 16 коллективов. Об этом ТАСС сообщила художественный руководитель и директор Чеченского национального театра имени Х. Нурадилова Хава Ахмадова.

"Зрители смогут увидеть 16 спектаклей на национальных языках с синхронным переводом, то есть будут представлены театральные коллективы 16 регионов нашей страны", - сказала Ахмадова.

По ее словам, на фестивале будут проводиться мастер-классы и творческие встречи с известными деятелями культуры.

"Ожидаются звезды театрального мира, пока не будем разглашать их имена. Кроме того, у нас появилась еще одна идея - двадцать молодых художников Чеченской Республики будут посещать спектакли, а потом на пешеходном бульваре им. Махмуда Эсамбаева нарисуют сцены из каждого спектакля", - сказала художественный руководитель.

Всего в мероприятии примут участие около 650 человек. Чеченская Республика откроет фестиваль спектаклем "Дорога домой".

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечняГод театра в России
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