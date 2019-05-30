Суд признал исключительное право "Союзмультфильма" на изображения персонажей "Маугли"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам признал исключительное право "Союзмультфильма" на использование образов персонажей мультфильма "Маугли " (режиссер Роман Давыдов). Об этом в четверг сообщил представитель пресс-службы студии.

По информации киностудии, в 2014 году издательством "Самовар" была выпущена книга "Маугли" серии "Наши любимые мультфильмы", иллюстрированная образами персонажей мультфильма, что послужило поводом для обращения в суд издательства "АСТ", которое в установленном законом порядке получило права на персонажей у киностудии "Союзмультфильм". В то же время "Самовар" также настаивал на своей правоте, ссылаясь на то, что при иллюстрировании книги было получены согласия художников-постановщиков мультфильма, работавших в штате киностудии.

"Суд кассационной инстанции отказал в утверждении мирового соглашения и удовлетворил жалобу киностудии "Союзмультфильм", оставив в силе решение суда первой инстанции, которым была признана правота издательства "АСТ". Тем самым коллегия признала недопустимость использования персонажей мультфильма "Маугли" без согласия правообладателя - киностудии "Союзмультфильм", - говорится в сообщении.

PR-директор киностудии Анна Усачева подчеркнула, что "постановление суда имеет большое значение для лицензионного рынка, поскольку опирается на нормы права как советского, так и современного периодов и дает определенное толкование законодательства о правовой охране аудиовизуальных произведений".

По ее словам, признание незаконными действий по использованию персонажей мультфильмов без согласия киностудии подтолкнет участников рынка к заключению лицензионных договоров в установленном порядке. "В конечном итоге это приведёт к более прозрачным выплатам авторам, трудившимся над созданием мультфильмов "Золотой коллекции Союзмультфильма", а также к увеличению размеров таких выплат" - добавила Усачева.