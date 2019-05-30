Организаторы премии "Культурное наследие" объявили победителей на церемонии в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов ХIV национальной премии "Культурное наследие" состоялась в четверг вечером в главном зале Общественной палаты РФ в Москве. Стали известны победители в пяти номинациях.

"Когда мы учреждали премию, идея была в том, что у деятелей кино, театра - много премий, а людей, которые спасают архитектурную красоту и жертвуют здоровьем, даже иногда своей жизнью, мало знают, и вот наша премия пытается восполнить эту брешь <…> Например, сегодня один из призов получил интереснейший проект по популяризации палеонтологического наследия Приморского края - там создана палеодеревня", - сообщил ТАСС президент национального фонда "Возрождение русской усадьбы" и председатель оргкомитета премии Виссарион Алявдин.

Председатель оргкомитета отметил особую роль частных лиц в сохранении культурного наследия. "Алексей Шевцов (автор проекта "Потаенная Россия" - прим. ТАСС) стал лауреатом в номинации "Владелец", которая вручается владельцам наших памятников, тем частным лицам, в руках которых оказались объекты культурного наследия. Это замечательные люди, которые вкладывают свои деньги, полностью берут на себя всю ответственность, но при этом сохраняют наше общее культурное наследие, - отметил он. - В частно-общественный проект входят более 40 частных домов, то есть дома, которые он в свое время купил, отреставрировал и превратил в замечательные туристические отели, которые теперь украшают Плес и превращают его в город-музей", - добавил Алявдин.

Лучшие инициативы

В номинации "Подвижник" победил творческий коллектив - директор по рекламе рекламного агентства "Промо" из Петрозаводска Олег Иванов и редактор художественного вещания телестанции "НКМ" Светлана Пушкина - за многолетнюю подвижническую деятельность по возрождению и реставрации храма Святой Троицы в карельском селе Кончезеро.

Проект "Палеодеревня" удостоен награды в номинации "Доброхот" за успешную деятельность по разработке новых форм и программ популяризации археологического наследия для детей и подростков. Его реализовали директор музейно-выставочного центра "Находка" Марина Нургалиева, научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН Татьяна Васильева и замруководителя Приморской краеведческой молодежной организации "Клио" Ильес Нургалиев.

Творческий коллектив национального парка "Кенозерский" победил в категории "Хранитель" за многолетнюю работу по возрождению, реставрации и развитию парка и восстановление Почезерского погоста XVIII-XIX веков в Архангельской области. Среди членов коллектива - директор парка Елена Шатковская, главный инженер Андрей Самыловский и прораб ООО "Модуль-Р" Евгений Селинский.

Лауреатом в номинации "Меценат" стал частный инвестор Илья Зибарев из Москвы, он отмечен за благотворительную деятельность и финансовую поддержку сохранения и восстановления памятников деревянного зодчества в рамках проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера".

Медаль национального фонда "Возрождение русской усадьбы" получила секретарь Общества изучения русской усадьбы Дина Заварюхина. Специальными премиями для представителей строительно-реставрационного комплекса отметили коллективы компаний "Генинжконсалт", "Реставрационные материалы" и "Ракурс-проект".

Содействие возрождению памятников наследия

Национальная премия "Культурное наследие" учреждена в 2005 году. За 14 лет на конкурс подали более 1,2 тыс. заявок из 60 субъектов РФ и ближнего зарубежья. Лауреатами и номинантами стали более 350 человек - представители ведущих образовательных, музейных, реставрационных, архитектурных, общественных организаций, государственных органов по культуре и охране памятников, коммерческих структур и СМИ.

Премия проводится при поддержке Минкультуры, Общественной палаты РФ, Ассоциации владельцев исторических усадеб. Цель конкурса - содействовать укреплению и консолидации российского общества в деле возрождения памятников исторического наследия.