Финалисты из девяти стран собрались в "Артеке" на конкурсе "Детская новая волна"

АРТЕК /Республика Крым/, 30 мая. /ТАСС/. Финал конкурса "Детская новая волна" открылся в среду в международном детском центре "Артек" в Крыму. Для артековцев и гостей праздника устроили красочное шоу, где приняли участие артисты российской эстрады, конкурсанты прошлых лет и финалисты из девяти стран, которые борются за победу на "Детской новой волне" в этом году.

"От себя и, я уверен, от всех крымчан я хочу сказать, что конкурс становится знаковым для Республики Крым. Уверен, что каждый из вас, когда уедет домой, увезет с собой частичку любви к нашему российскому Крыму. И эта часть любви позволит и нам развиваться более успешно", - сказал, обращаясь к участникам, глава Крыма Сергей Аксенов.

В этом году конкурс проходит в 12-й раз. Финал "Детской Новой волны - 2019" 30 и 31 мая принимает "Артек", выступления проходят на концертной площадке "Артек-Арена".

Концерт в первый вечер финального тура открылся песней "Фантазер", которую спели группа "Дискотека Авария", Николай Басков и дети - участники конкурсов прошлых лет. Подпевали все собравшиеся на стадионе ребята, а спецэффекты во время номера вызывали взрывы радостного крика в амфитеатре.

Вместе - лучше

В этом году в конкурсе участвуют 11 ребят из девяти стран: трое россиян, а также ребята из Абхазии, Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана, Литвы, Мальты, Узбекистана.

Несмотря на юный возраст (в конкурсе традиционно принимают участие дети в возрасте от восьми до 12 лет), многие из них уже опытные артисты - финалисты и победители международных конкурсов, а также российских телешоу "Голос. Дети" и "Ты супер!". Один из участников, Ярослав Соколиков из Беларуси, два года становился финалистов отбора на "Детское Евровидение".

"Я в Крыму никогда раньше не был, и мне тут очень нравится - здесь красиво и хорошо. Перед конкурсом, конечно, волнуюсь, но артист без волнения не артист, потому что волнение дает адреналин, подталкивает на что-то хорошее. Я это знаю, я пою с четырех лет - мама заметила, что я подпеваю колыбельным", - рассказал Ярослав корреспонденту ТАСС.

Среди гостей и членов жюри и молодые исполнители, например, Зара и Нюша, и такие маститые исполнители как Олег Газманов и Лев Лещенко.

"Людей надо объединять, людям надо в порядке образовательных моментов привлекать к таким событиям. Человек не будет развиваться сам по себе - для него нужно это организовать. Это очень важно, ребята все разъедутся с хорошим чувством духовного родства", - уверен Лещенко.

С любовью к Артеку

Во время открытия свои "номера" были и у зрительного зала. Аплодируя выступающим, ребята поддерживали артистов: "Молодцы! Молодцы!", - как это принято в центре. А ведущих научили своим кричалкам, например, традиционному приветствию: "Мы ребята молодцы - артековцы! Наш любимый "Артек", … не забудем вовек!".

"Здесь, в "Артеке", очень странно течет время. Смена длится 21 день, "Детская новая волна" - два дня, а результат тот же - только одна мысль в голове: "Как же я хочу обратно!" <…> Так вот почему конкурсанты возвращаются сюда снова и снова! Из-за атмосферы", - шутят со сцены ведущие.

Хотя сами юные артисты утверждают: это не шутки. "Я участвовал в конкурсе 2018 года. Я с удовольствием приехал еще раз. В "Артеке" очень классно - все классно: и люди, и очень классное море", - поделился Вардан Маргарян из Армении.