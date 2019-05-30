СМИ: умер джазовый музыкант Леон Редбоун

ТАСС, 30 мая. Джазовый певец и гитарист Леон Редбоун умер в возрасте 69 лет. Об этом в четверг сообщил журнал Variety со ссылкой на семью музыканта.
**Breaking News** Blues, Jazz, and Tin Pan Alley master Leon Redbone has died. https://t.co/i2SGIUaCgS pic.twitter.com/8KQ0YsV5b6— American Blues Scene (@AmeriBluesScene) 30 May 2019
Причина смерти Редбоуна неизвестна.
Леон Редбоун (настоящее имя - Дикран Гобалян), по одной из версий, родился на Кипре, откуда позднее переехал в Канаду, однако по другим данным, местом его рождения был американский город Филадельфия (штат Пенсильвания). В 1970-х годах Редбоун начал свою карьеру джазового музыканта с выступлений в ночных клубах Торонто. В 1975 году он записал свой первый альбом "В пути" (On the track).