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СМИ: умер джазовый музыкант Леон Редбоун

Ему было 69 лет

ТАСС, 30 мая. Джазовый певец и гитарист Леон Редбоун умер в возрасте 69 лет. Об этом в четверг сообщил журнал Variety со ссылкой на семью музыканта.

Причина смерти Редбоуна неизвестна.

Леон Редбоун (настоящее имя - Дикран Гобалян), по одной из версий, родился на Кипре, откуда позднее переехал в Канаду, однако по другим данным, местом его рождения был американский город Филадельфия (штат Пенсильвания). В 1970-х годах Редбоун начал свою карьеру джазового музыканта с выступлений в ночных клубах Торонто. В 1975 году он записал свой первый альбом "В пути" (On the track).

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