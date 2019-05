Bon Jovi впервые за 30 лет выступит в Москве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Американская рок-группа Bon Jovi в пятницу даст первый за 30 лет концерт в Москве. На историческом выступлении музыканты постараются уловить настроение публики, отметил в интервью ТАСС основатель и бессменный лидер коллектива Джон Бон Джови.

"Я попытаюсь уловить настроения тех, кто придет на концерт, и все, что прозвучит, будет настоящим и от всего сердца", - сказал Бон Джови, уточнив, что непременно прозвучат такие хиты группы как Keep the Faith, Always, Have A Nice Day, Livin’ On A Prayer.

В компании-организаторе гастролей рокеров SAV Entertainment рассказали, что менеджмент Bon Jovi настоял на проведении шоу на стадионе "Лужники", где группа выступала в 1989 году на Московском музыкальном фестивале мира (Moscow Music Peace Festival).

Из-за ожидаемого ажиотажа на концерте станция "Лужники" Московской канатной дороги будет закрыта для высадки пассажиров с 16:00 до 23:00. Билеты можно будет купить на станции "Воробьевы горы" только по маршруту "туда-обратно", а на станции "Лужники" - в одну сторону, до "Воробьевых гор".

Музыканты прибыли в Москву заранее, чтобы поближе познакомиться с городом. Так, Бон Джови успел посетить Красную площадь, выставку Эдварда Мунка и основную экспозицию Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

Bon Jovi

Группа Bon Jovi, основанная в 1983 году в штате Нью-Джерси, получила свое название в честь вокалиста Джона Бон Джови. Помимо него из оригинального состава в коллективе к настоящему времени остались клавишник Дэвид Брайан и барабанщик Тико Торрес, к которым присоединились басист Хью Макдональд и гитарист Фил Экс; компанию им на гастролях составляют второй гитарист Джон Шенкс, а также перкуссионист и по совместительству бэк-вокалист Эверетт Брэдли.

Дискография рок-команды включает 13 студийных альбомов, последний из которых - This House Is Not for Sale - увидел свет в 2016 году. Сейчас, по признанию Бон Джови, коллектив работает над новой пластинкой, дата релиза неизвестна. В 2018 году группа была включена в списки Зала славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо).