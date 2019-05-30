"Золотая маска" впервые открывает в Москве театрально-музейный фестиваль THEATRUM 2019

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль "Золотая маска" совместно с Институтом театра и Благотворительным фондом Владимира Потанина впервые запускает новый фестивальный проект THEATRUM 2019, посвященный сотрудничеству театрального и музейного сообществ. Этот смотр открывается в пятницу в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

"Проект THEATRUM 2019 приурочен к Году театра и 25-летию "Золотой маски", - уточнила собеседница агентства. Она рассказала, что программа нового фестиваля включит показ региональных и столичных музейно-театральных спектаклей, а также круглый стол, посвященный новым моделям сотрудничества музеев и театров. По словам представителя пресс-службы, афиша фестиваля собрана с учетом текущего состояния сценических практик с участием музеев и призвана продемонстрировать разнообразие способов, жанров и приемов создания музейно-театральной продукции.

"Кроме того, для участия в фестивале были отобраны проекты, в которых предметом постановки стала музейная коллекция, экспозиция или выставка, когда музей становится не просто площадкой для постановки, а поставщиком контента", - пояснила собеседница агентства.

Она сообщила, что открытие фестиваля пройдет 31 мая в Боярских палатах СТД РФ на Страстном бульваре, где будет показан спектакль под названием "Я на границе тебя, ты на границе меня", созданный в Челябинском Государственном историческом музее Южного Урала по пьесе "Малахитовая кукушка" Егора Черлака режиссером Олегом Хаповым.

"В основе спектакля - история семейной пары, актеров челябинского кукольного театра, которых разлучила война. Эту историю дополнили многочисленные письма военных лет с одной из музейных экспозиций. В результате получилась поучительная и трогательная "бродилка" о том, что такое война, расставания и потери", - рассказали в пресс-службе "Золотой маски".

Участники фестиваля

Свои театральные работы на фестивале THEATRUM 2019 представят также Архитектурно-этнографический музей Вологодской области "Семенково" и молодежный экспериментальный театр-студия "Сонет" (Вологда), Музей истории Екатеринбурга, Пермский академический Театр-Театр и Пермская государственная художественная галерея, Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова и Томский областной театр юного зрителя, Ансамбль "Практика", который покажет свой перформанс в Новой Третьяковке. В общей сложности будет показано шесть постановок, в создании которых принимали участие театральные режиссеры Дмитрий Волкострелов, Ольга Бороздина, Дмитрий Зимин, Ирина Лядова (Нечаева), Вячеслав Гулевицкий, Юрий Квятковский.

"Посещение всех спектаклей бесплатное, по предварительной регистрации, которая была объявлена 20 мая. Интерес к этому фестивалю оказался настолько велик, что на многие из спектаклей места закончились через 15 минут", - отметила собеседница агентства.

Завершит фестиваль круглый стол "Музеи и театры: новая модель сотрудничества и новый формат в искусстве", который пройдет 4 июня в Музее истории ГУЛАГа.