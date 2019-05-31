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Швыдкой выступил против ограничения госзакупок иностранных музыкальных инструментов

Спецпредставитель президента РФ также подчеркнул, что в стране нет производства звукозаписывающей аппаратуры, а инструменты собираются из иностранных комплектующих

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Ограничение закупок музыкальных инструментов иностранного производства для государственных учреждений может привести к дефициту инструментов в школах. Об этом заявил в пятницу на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я бы хотел сказать о подготовленном Минпромторгом законопроекте постановления правительства об ограничении государственных закупок музыкальных инструментов иностранного производства и звукозаписывающей аппаратуры. У нас 140 тыс. общеобразовательных школ, и в каждой должно стоять хоть одно пианино. Но сегодня, я думаю, не производится и тысячи", - сказал Швыдкой.

Он также подчеркнул, что в стране нет производства звукозаписывающей аппаратуры, а инструменты собираются из иностранных комплектующих. "Вся механика чешская или китайская, а деревянное обрамление - белорусское. Это "отверточное" производство", - заметил спецпредставитель президента, добавив, что при этом растет стоимость инструмента.

Теги
РоссияШвыдкой, Михаил Ефимович
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