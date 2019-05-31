Картина из Эрмитажа стала главным экспонатом выставки о Леонардо да Винчи в Италии

РИМ, 31 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Государственный Эрмитаж преподнес подарок Италии, где в этом году широко отмечается 500-летие со дня смерти Леонардо да Винчи (1452-1519). В Фабриано (область Марке) из Санкт-Петербурга доставлен один из шедевров из коллекции российского музея - "Мадонна Бенуа" (или "Мадонна с цветком"), которая будет гостить на родине два месяца - после Фабриано она побывает в Перудже.

Полотно раннего периода творчества да Винчи (около 1480 года), приобретенное Императорским Эрмитажем в 1914 году у жены придворного архитектора Леонтия Бенуа (1856-1928), выставлялось в Италии лишь однажды - 35 лет назад во Флоренции. По словам специалистов, эта картина считается первой значимой самостоятельной работой Леонардо, который отходит от стиля Верроккьо (1435-1488), в мастерской которого молодой да Винчи перенимал мастерство, поступив к учителю Боттичелли и Перуджино в 17-летнем возрасте. "Леонардо изобразил Деву Марию не Царицей небесной, как было принято, а простой матерью, играющей со своим ребенком", - говорится в аннотации к выставке "Вокруг одной картины". "Мадонна с цветком" стала образцом для многих современников и последователей Леонардо, включая Рафаэля (1483-1520).

"Мадонна Бенуа" - не единственная картина Леонардо из коллекции Эрмитажа, которая побывает в этом юбилейном году в Италии. Как сообщает агентство ANSA, в ноябре в Милане ожидают другой шедевр - "Мадонну Литта" ("Мадонна с младенцем"), написанную спустя 10 лет после "Мадонны с цветком". Свое название эта картина, на которой Дева Мария кормит младенца Христа грудью, получила по фамилии миланской семьи, в собрании которой она находилась в XIX веке. Эрмитаж приобрел работу, авторство которой некоторые исследователи приписывают не самому Леонардо, а его ученикам, в 1864 году у потомка аристократического рода.