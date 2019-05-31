ГИТИС готов помочь в подготовке педагогов для нового театрального вуза в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в случае необходимости готов участвовать в подготовке педагогов для театрального вуза, который планируется открыть в Севастополе в соответствии с национальным проектом "Культура". Об этом в пятницу сообщил ТАСС ректор вуза Григорий Заславский на фестивале "Молодой театр. Севастополь".

"Мы готовы принимать в этом проекте участие. Мы можем предложить педагогическую, методическую помощь - программами обучения, методиками и воспитанием педагогов. Это самое главное - педагоги должны быть местные", - сказал Заславский.

Он добавил, что университет готов сотрудничать с севастопольским кластером, если поступит такое предложение.

Ранее власти города сообщали, что ГИТИС может стать куратором театрального училища, которое планируется создать в новом музейно-культурном кластере в Севастополе. В конце мая врио директора департамента науки и образования Министерства культуры Наталия Шутенко сообщила, что в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе, где строятся культурно-образовательные и музейные комплексы, появятся филиалы санкт-петербургского Российского государственного института сценических искусств.

В комплекс в Севастополе также войдут театр оперы и балета, выставочный зал и музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. На реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).