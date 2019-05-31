Русский музей планирует ввести кодекс этики для сотрудников

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Государственный Русский музей заинтересован в введении кодекса, регулирующего поведение сотрудников на публичных площадках, в том числе в социальных сетях. Об этом в пятницу на дискуссии "Где грань между свободой слова и профессиональной этикой в музее?" в рамках Международного фестиваля музеев "Интермузей-2019" заместитель директора по развитию и связям с общественностью музея Анна Цветкова.

"Из-за определенных тенденций, которые происходят сейчас в социальных сетях, будем ставить вопрос перед руководством о разработке кодекса этики, мы уже готовы за это взяться, есть необходимые сотрудники. В последнее время мы сталкиваемся с вопиющими фактами, когда коллеги странно комментируют многие вещи, утекают внутренние документы в средства массовой информации", - отметила она.

По ее словам, комментарии, которые сотрудники позволяют себе в социальных сетях, играют очень важную роль в оценке в целом того, что делает Русский музей.

Как поделилась директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак на сегодняшний день сотрудники музея не комментируют некорректно деятельность музея. "Это не везение, а осознанные шаги, которые мы делали, разговаривали с людьми, я сама работала "психотерапевтом" определенное время", - сказала она, добавив, что результатом проведенной работы стало создание корпоративной этики, не позволяющей сотрудникам в негативном ключе публично высказываться о музее.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что их сотрудники также позволяют себе негативные публичные комментарии в адрес музея. Однако она добавила, что резкие меры в отношении сотрудников, проявляющих пренебрежительное отношение к своим коллегам и музею в целом, не всегда уместны. "Это формулируется как ограничение свободы слова", - отметила она.

Главное музейное событие года - "Интермузей-2019" - проходит с 30 мая по 2 июня. Ежегодно фестиваль объединяет несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего форума звучит как "Диалог профессионалов". Помимо многочисленных событий деловой программы, посетителей "Интермузея-2019" ждут сотни культурных и детских мероприятий, а также театральная программа. Учредитель и организатор фестиваля - Министерство культуры Российской Федерации. Агентство ТАСС - генеральный медиапартнер фестиваля.