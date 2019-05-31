В Калуге открылся перекрестный Год театров России и Франции

ТАСС, 31 мая. Выступление французской певицы Кристин Лури в Калуге открыло перекрестный Год театров России и Франции. Об этом на концерте сообщила представитель посольства России во Франции Людмила Логинова.

"2019 год - это перекрестный Год театров России и Франции, и Калуга открыла его достойно. И вот сейчас на этой сцене вы увидите ответный подарок Франции Калуге - <…> выступление Кристель Лури. И спасибо вам, Анатолий Дмитриевич (губернатор Калужской области Анатолий Артамонов), от посла России во Франции за то, что вы начали первыми в 2019 году реализовывать этот проект", - сказала она.

Логинова отметила, что перекрестный Год театров предусматривает не только показ французских постановок, но и совместные выступления и семинары.

В Калуге Кристель Лури представила шоу "Эдит Пиаф и прекрасные французские песни", в котором рассказывает о жизни Пиаф и ее встречах с другими великими артистами.