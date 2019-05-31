В Ростове-на-Дону открылся фестиваль балета имени Ольги Спесивцевой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Второй международный фестиваль балета имени Ольги Спесивцевой с участием артистов из Австралии, Франции и Казахстана открылся в Ростове-на-Дону, где родилась известная русская прима-балерина. Об этом ТАСС сообщили в Ростовском государственном музыкальном театре, организующем мероприятие.

"Ростовская область во второй раз принимает фестиваль балета имени Ольги Спесивцевой, во всем мире признанной лучшей Жизелью XX столетия... Он пройдет с 31 мая по 7 июня. В пятницу фестиваль открылся премьерой спектакля "Эсмеральда", который уже через месяц Ростовский музыкальный театр представит на Исторической сцене Большого театра", - сказали в театре.

Кроме ростовской премьеры зрители увидят одноактные балеты "Эквус" и "Транскрипция цвета" театра "Балета Москва" и спектакль "Дон Кихот", главные партии в котором исполнят Бахтияр Адамжан из "Астана Опера" (Казахстан) и Наталья Кущ из Австралийского балета. Состоится открытый мастер-класс Андрея Клемма, педагога-репетитора балетной труппы Парижской национальной оперы. Творческие встречи, посвященные Спесивцевой, современной хореографии и юморе в балете проведет московский балетный критик Роман Володченков.

Фестиваль завершится гала-концертом с участием Марины Кудряшовой и Олега Рогачева из Национального балета Бордо (Франция), Натальи Кущ и Бахтияра Адамжана, уточнили в театре.

В 2019 году Ростовский музыкальный театр отмечает 20-летие. Восемнадцать лет назад, в марте 2001 года, на его сцене впервые в регионе был представлен балет, им стала именно "Жизель" Адольфа Адана.