Два участника из России победили в конкурсе "Детская новая волна" в "Артеке"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Участники из России Алиса Голомысова и Денберел Ооржак заняли первые места в Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель Международного детского центра "Артек", принимавшего конкурс в этом году.

Ранее сообщалось, что финал "Детской новой волны" проходит в "Артеке" 30-31 мая, в этом году конкурс проходит в 12-й раз. В финал вышли 11 ребят из девяти стран: трое россиян, а также ребята из Абхазии, Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана, Литвы, Мальты, Узбекистана.

"Первое место присуждено двум юным артистам - [это] Алиса Голомысова и Денберел Ооржак", - сказал собеседник.

Он уточнил, что Ооржак также получил приз зрительских симпатий и путевку в "Артек", по которой сможет отдохнуть в центре и побывать на его 95-летии. Второе место занял Ярослав Сокольников (Белоруссия), третье место - Милана Пак (Узбекистан).

На сайте конкурса сообщается, что Денберел Ооржак приехал из Республики Тывы. Весной этого года он победил в вокальном шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ. Мальчик играет на гитаре, фортепиано, барабанах и национальном струнном инструменте дошпулуур, поет с семи лет. "Сегодня у меня два любимых музыкальных направления - рок и джаз, ... также мне нравится тувинская народная музыка", - приводятся в сообщении слова юного артиста.

По данным пресс-службы конкурса, москвичка Алиса Голомысова участвовала в проектах "Синяя птица" и "Голос. Дети". "Хотела бы спеть вместе с Пугачевой Аллой Борисовной, потому что она - мой самый главный учитель <...> Почему я решила попробовать свои силы в "Детской новой волне"? Потому что это самый лучший конкурс для будущих артистов, с удовольствием исполню свои любимые песни", - цитирует пресс-служба слова Алисы.