Мариинка представит премьеру оперы "Тангейзер" в постановке режиссера из Новосибирска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Премьера оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер" в постановке главного режиссера Новосибирского академического театра оперы и балета Вячеслава Стародубцева состоится на сцене Мариинского театра.

"Мне хотелось сделать спектакль таковым, чтобы при любых костюмах и сценографии он оставался актуальным. Поэтому для меня очень важна была работа с артистами, подробный разбор образов и истории создания оперы. С артистами Мариинского театра мы очень вдумчиво репетировали, погружаясь в этот великий, уникальный материал", - сказал режиссер в беседе с журналистами.

Российская премьера "Тангейзера" на сцене Мариинского театра состоялась в 1874 году, в 1923 году спектакль показали в последний раз перед большим перерывом. По словам режиссера, при подготовке постановки важно было отразить "сочетание мифологического объема с актуальной, близкой каждому эмоциональной структурой" произведения.

Для новой постановки из многочисленных музыкальных редакций оперы театр выбрал дрезденскую. Над спектаклем работали сценограф Петр Окунев - сотрудник Приморской сцены Мариинского театра, и художница Жанна Усачева. Партию Тангейзера подготовили два ведущих солиста - Михаил Векуа и Сергей Скороходов.

Премьера спектакля под музыкальным руководством Валерия Гергиева включена в программу XVII фестиваля "Звезды белых ночей". Спектакль будет идти на сцене Концертного зала театра, где ранее Стародубцев поставил еще две премьеры сезона - "Моцарт и Сальери" и "Кащей Бессмертный" Николая Римского-Корсакова.