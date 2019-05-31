Итоги конкурса по созданию центров социальных инноваций в сфере культуры объявят в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд Владимира Потанина в субботу объявит победителей конкурса по созданию центров социальных инноваций в сфере культуры. Церемония пройдет на площадке международного форума "Музейный гид", сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"<...> Состоится церемония награждения победителей конкурсов Благотворительного фонда Владимира Потанина и победителя специальной номинации фонда "Лучший волонтерский проект музея" фестиваля "Интермузей". "В дополнение к специальной номинации в этом году фонд отметит волонтеров, чьи личные истории сотрудничества с музеями могут стать вдохновляющим примером для других", - сказал собеседник агентства.

Форум "Музейный гид" стартовал одновременно с открытием "Интермузея" 30 мая. "Основной акцент в нашей программе, конечно же, диалог профессионалов. Те вопросы, которые сегодня актуальны для музейного сообщества. Мы начали с глобальной темы счастья, я думаю, что она актуальна абсолютно для всех. Мы поговорили о том, что такое благополучие человека, а если говорить про музей - про то, для кого он работает и как работает", - сообщила ТАСС гендиректор фонда Оксана Орачева.

По ее словам, на форуме также обсуждаются темы сбора средств, инклюзивных практик, объединения музеев и художников из разных стран. "То есть темы, непосредственно связанные с музейной жизнью, на которые мы всегда смотрим под общественным углом", - добавила Орачева.

"Интермузей-2019" продлится до 2 июня. Ежегодно фестиваль объединяет несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего форума - "Диалог профессионалов". Помимо многочисленных событий деловой программы, посетителей ждут сотни культурных и детских мероприятий, а также театральная программа. Учредитель и организатор фестиваля - Минкультуры. Агентство ТАСС - генеральный медиапартнер фестиваля.