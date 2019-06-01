Спиваков выступил против ограничения закупок иностранных музыкальных инструментов

ОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков высказался против законопроекта о запрете госзакупок иностранных музыкальных инструментов для государственных учреждений, который обсуждался в пятницу на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Свое мнение Спиваков выразил в субботу журналистам в Омске в рамках фестиваля "Владимир Спиваков приглашает".

"Мы постараемся сделать все, чтобы до того, как осуществится эта глупая идея, сделать так, чтобы инструменты [в музыкальных школах] были. А там посмотрим, все равно будут исключения, все равно сделать это невозможно", - заявил Спиваков.

В пятницу спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в России нет производства звукозаписывающей аппаратуры, а музыкальные инструменты собираются из иностранных комплектующих. В случае ограничения госзакупок иностранных инструментов, считает Швыдкой, российские школы останутся без инструментального фонда.

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" проходит ежегодно в Омске с 2012 года в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны". В рамках фестиваля Владимир Спиваков представляет жителям Омска звезд первой величины и талантливых молодых музыкантов. В 2019 году в Омск вместе с Национальным филармоническим оркестром России приехали Андрей Коробейников (фортепиано, Москва), а также юные пианисты Александра Довгань, Роман Борисов, Валентин Малинин.