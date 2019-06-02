Эмир Кустурица проведет гастрольный тур по России

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 2 июня. /ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица в составе фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra проведет гастрольный тур по России, а закончится он в Бресте в Белоруссии.

"Концерты будут от Бреста до Камчатки. Мы начнем в ноябре, а в Бресте, на другой стороне Европы, закончим. Это будет новый материал, мы играем музыку уже 20 лет", - сказал Кустурица, который принимает участие в кинофестивале "Герой и время" в Железноводске.

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, сценарист и музыкант, лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки "Большой", в котором участвуют известные российские музыканты. Кустурица как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие в создании более чем трех десятков фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля.

Международный кинофестиваль "Герой и время" проходит в Железноводске с 25 мая по 2 июня.