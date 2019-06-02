Фильм "Рай" Бориса Акопова получил Гран-при фестиваля "Кинобарс" в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июня. /ТАСС/. Короткометражный фильм "Рай" Бориса Акопова получил Гран-при международного кинофестиваля "Кинобарс", проходившего в Северной Осетии с 30 мая по 2 июня.

"Я круче ничего в жизни не получал. Фильм был на какой-то момент в забвении, и вдруг благодаря удивительной случайности он ожил заново. Кино живет, и оно, надеюсь, действительно нравится людям, потому что мы живем для того, чтобы люди пережили эмоциональный аттракцион, чтобы они пережили новый интересный опыт через наши работы", - сказал Акопов.

Главный герой "Рая" Александр после ухода любимой жены переживает сложный этап в жизни. У него развивается пристрастие к алкоголю. Вскоре, однако, он находит настоящего друга.

Всего на фестивале показали 19 картин, многие из которых участвовали в престижных международных смотрах. Авторами работ стали представители киноиндустрии России, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Абхазии. Участники смотра получили статуэтки с барсом - древним осетинским символом, который изображен на гербе как Северной, так и Южной Осетии.

Статуэтку за лучший фильм в номинации "Дебют" получил актер, режиссер Семен Трескунов с короткометражным игровым фильмом "На краю". Сергей Лигостаев был отмечен в номинации "Лучшая мужская роль", награда за лучшую женскую роль досталась Анастасии Добрыниной, а лучшим композитором стал Далер Назаров.

Лучшей художественной работой в кино был признан фильм "Если бы импрессионисты были дантистами" Алины Абрамовой, также награды получили Дастан Мадалбеков за сценарий к картине "Калифорния" и Полина Лялина как продюсер. Спецприз гильдии кинорежиссеров России получила Евгения Серебренникова, снявшая ленту "Краски" о маленьком Мише, который мечтает стать художником.

Обладателем специального приза жюри стала режиссер Елена Надель. Действие ее "Живого товара", снятого по рассказу Антона Чехова, полностью развивается на экранах электронных устройств. Спецприз за лучшую режиссуру получил Яков Сивченко за фильм "Ночной разговор".

Возрождение киноиндустрии

Как отметил министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов, фестиваль стал символом возрождения киноиндустрии в республике и на всем Северном Кавказе. "Вы помните, когда приезжали к нам со всего Советского Союза актеры. Мы возродим свое кинопроизводство, это я вам обещаю", - сказал он.

Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров утвердил программу развития кинематографа в республике. В рамках программы, в частности, будет оказываться помощь молодым авторам в их продвижении, уже собирается определенная база.

Организаторами фестиваля выступила гильдия кинорежиссеров России, Министерство культуры Северной Осетии, администрация местного самоуправления города Владикавказ. Президентом фестиваля является заслуженный артист республики Алан Догузов. В завершение фестиваля ему вручили специальную статуэтку в виде ангела в папахе и крыльями из киноленты, созданную скульптором Ибрагимом Демеевым.