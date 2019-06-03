Международный фестиваль моноспектаклей SOLO пройдет в Москве в октябре

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московский международный фестиваль моноспектаклей SOLO пройдет с 1 по 10 октября на сцене Театрального центра "На Страстном". На смотре состоятся российские премьеры постановок Яна Фабра, Бенедикт Некай и Роберто Латини, сообщили в понедельник в пресс-службе центра.

Спектакль "Ночные дневники" основан на автобиографичной книге режиссера и художника Фабра, которая охватывает период жизни автора, начиная с его юных лет, проведенных в провинции, до настоящего момента. В спектакль, в котором играет Лино Музелле, помимо дневников вошли фрагменты из пьес Фабра.

"Личный дневник обретает сценическую форму благодаря актеру Лино Музелле, который достаточно откровенно, глубоко и иронично проживает биографию и размышления Яна Фабра, сохраняя мощь, энергию и красоту авторского стиля", - отметили в пресс-службе.

На фестивале состоится также показ моноспектакля "Улыбка у подножия лестницы" Бенедикт Некай. Одинокого клоуна Огюста, стремящегося разобраться в себе, играет актер театра и кино Дени Лаван. Цирковой артист рассказывает о своей жизни на манеже и о метаниях между двумя цирками. Лаван приедет в Москву в третий раз, две предыдущие сольные работы он также представлял на фестивале SOLO.

"Этот спектакль был бы невозможен без невероятного Дени Лавана, которого я увидела сначала в спектакле Ивана Морана "Заставить аллигаторов танцевать под флейту Пана", а потом в фильме Софи Блонди "Утренняя звезда", - цитирует режиссера пресс-служба. - В первом случае он играл писателя Луи-Фердинанда Селина, а во втором - клоуна, который приезжает вместе с бродячим цирком в захолустный городок на северном побережье Франции. Тогда передо мной и мелькнула тень Огюста".

Московские зрители увидят также спектакль "Гамлет + Фортинбрасмашина" актера и режиссера Латини. Как отметили в пресс-службе, режиссер переосмысляет пьесу Хайнера Мюллера "Гамлет-машина".