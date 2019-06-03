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Путин распределил сто грантов на проекты в сфере культуры и искусства

Получатели грантов были отобраны по итогам конкурса, проведенного в 2018 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, получатели грантов были отобраны по итогам конкурса, проведенного в 2018 году. В списке значится почти сотня проектов по производству кинофильмов, организации выставок, мастер-классов и семинаров, которые направлены на популяризацию культурного наследия регионов России.

Гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства присуждаются ежегодно, их получают деятели культуры и искусства на проекты в этой сфере.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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