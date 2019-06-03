Фильм "Братство" Павла Лунгина покажут на Шанхайском кинофестивале

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Фильм "Братство" российского кинорежиссера Павла Лунгина вошел в конкурсную программу 22-го Шанхайского международного кинофестиваля, который состоится в 2019 году с 15 по 24 июня. Об этом ТАСС рассказала в понедельник пресс-секретарь режиссера Ангелина Федоровская.

"Фильм "Братство" будет участвовать в конкурсной программе Шанхайского кинофестиваля, об этом нам сегодня сообщили в дирекции киносмотра", - сказала собеседница агентства, добавив, что "Лунгин лично представит картину".

Картина вышла в российский прокат 10 мая. Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов просил не выпускать на экраны 9 мая фильм про афганскую военную кампанию, поскольку картина вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события.

Лента рассказывает о событиях, произошедших в конце афганской военной кампании. В основу киноленты положена реальная история - операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины (советские военнослужащие в Афганистане называли ее "Чарикарской зеленкой") к перевалу Саланг. Среди исполнителей главных ролей Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров.

Павел Лунгин - режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. С 2004 года - художественный руководитель и продюсер собственной студии, занимающейся производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов. Его наиболее известные работы - "Такси-блюз" (1990 год), "Остров" (2006 год), "Царь" (2009 год).

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие кинематографисты. Уже известно, что в конкурсе программы International Panorama покажут фильм "Танец с саблями" российского кинорежиссера Юсупа Разыкова. Это будет мировая премьера картины.