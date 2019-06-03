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Дни "Союзмультфильма" в Берлине станут ежегодными

В Германии прошли мероприятия, посвященные 50-летию героев из советских мультфильмов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные 50-летию героев из целого ряда советских мультфильмов, прошли в Берлине в рамках фестиваля "Русские сезоны в Германии". Традицию проведения детского праздника ко Дню защиты детей планируется сделать ежегодной, сообщили в понедельник в пресс-служба студии "Союзмультфильм".

"Рад сообщить, что в результате переговоров с представителями киностудии мы пришли к соглашению о том, что большой праздник от "Союзмультфильма", также ко Дню защиты детей, пройдет у нас в следующем году. Встречи с добрыми персонажами наших мультфильмов вызвали подлинный интерес, привлекли много людей. Мы получили самые теплые отзывы. Поэтому мы хотим сделать это ежегодной традицией", цитирует пресс-служба директора Российского дома науки и культуры в Берлине Павла Извольского.

По словам руководителя департамента связей с общественностью "Союзмультфильма" Анны Усачевой, праздники в этом году прошли с невероятным успехом. "Такие мероприятия очень важны для поддержания связи с соотечественниками, а также способствуют популяризации российской культуры и российской анимации за рубежом. Киностудия с удовольствием поддержит традицию, мы привезем сюда новую интересную программу ровно через год", - приводит слова Усачевой пресс-служба.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.

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