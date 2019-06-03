Государственный музей Пушкина в Москве откроет фестиваль "ПушкинLeto" 6 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Стрит-арт перформанс от московских художников, театрализованные представления и поэтические чтения ждут жителей и гостей Москвы на фестивале "ПушкинLeto", который откроется в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина 6 июня по случаю 220-летия со дня рождения русского поэта. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции замдиректора музея Елена Потемина.

"6 июня открываем большой фестиваль "ПушкинLeto", он начнется стрит-арт перформансом, в саду музея художники изобразят Пушкина на фасаде флигеля, любой желающий сможет наблюдать за творческим процессом. Также в музейном саду будет работать почта, посетители смогут поздравить Пушкина с юбилеем, опустив открытку в почтовый ящик, лучшие поздравления будут опубликованы на сайте музея и в соцсетях", - сказала она.

Потемина отметила, что также в день открытия фестиваля для гостей пройдут концерт детских коллективов, выступление мастеров искусств, интерактивное представление "Сказка о попе и о работнике его Балде", созданное в традициях скоморошьего театра. Кроме того, артисты прочтут стихи и отрывки из произведений Пушкина, а флористы соберут "александровский" букет - он будет состоять из цветов, составляющих по первым буквам своих названий имя Александр.

В музее 6 июня откроется несколько выставочных проектов: интерактивная экспозиция "Фантазия по сказкам Пушкина", "Куклы и игрушки. История и современность", "Маленькие трагедии" и "Пушкиноты млеющего полдня" - это выставка о Пушкине и русском литературном авангарде XX века.

Потемина добавила, что фестиваль будет идти все лето и включать разнообразные мероприятия. В саду музея будет работать фан-шоп "Ай, да Пушкин!", где можно будет не только приобрести сувениры, но попить чаю и почитать книги, там же в течение всего лета будут проходить лекции и мастер-классы. А в самом саду появятся пуфы и качели. 6 июня вход в Государственный музей Пушкина будет свободный.