"Священный котел нартов" передан из Музея Востока в филиал в Адыгее

МАЙКОП, 3 июня. /ТАСС/. Бронзовый котел VI-V вв. до н. э., обнаруженный археологами в 1982 году в Ульском кургане Адыгеи и получивший название "священный котел нартов", передан из Государственного музея Востока в Москве в его Северокавказский филиал в Майкопе. Об этом в понедельник сообщила ТАСС директор филиала Нафисет Кушу.

"Северокавказскому филиалу музея искусств народов Востока передан из столичного госмузея бронзовый котел V-VI вв. до н. э. Этот самый большой артефакт, обнаруженный археологами в 1982 году в Ульском кургане в Адыгее, называют "священным котлом нартов". Артефакт теперь будет в постоянной экспозиции нашего филиала", - сказала директор.

Бронзовый котел из Ульского кургана диаметром порядка 90 см имеет цилиндрическую форму, круглое дно с припаянным коническим поддоном. Артефакт весом порядка 300 кг установили на втором этаже музея.

Посетители смогут его увидеть со вторника, 4 июня, сообщила ТАСС сотрудник музей Фатима Сулейманова.

По словам археолога Аслана Това, название "священный котел нартов" артефакт получил из-за нартского эпоса (бытует у ряда народов Северного Кавказа, его основу составляют сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей - прим. ТАСС), в котором есть история о легендарном котле, обладающем магическим свойством и являющемся одним из священных сосудов древности.

Государственный музей Востока - единственный в России музей, который специализируется на собирании, изучении и популяризации произведений искусства народов Востока. Северокавказский филиал музея в Майкопе специализируется на памятниках искусства Северного Кавказа.