Первый канал запустит шоу "Камера. Мотор. Страна" про кино и историю

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Первый канал запускает шоу "Камера. Мотор. Страна" о кино и историю СССР и современной России, вести его будет Юлия Меньшова. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе канала.

"За основу каждого выпуска программы берется один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен, и на его примере рассматривается жизнь страны и наших соотечественников в год выхода картины на экран", - сказали в пресс-службе.

Создатели отвечают на вопросы, почему тема фильма была важна и популярна; какими были тогда люди; чем им запомнился год съемок? Гостями студии станут непосредственные участники съемочного процесса: актеры, режиссеры, продюсеры, а также люди, ставшие популярными в тот год в других видах деятельности. Они расскажут, что происходило на съемочной площадке и в их жизни.

По словам Меньшовой, люди сейчас с наслаждением участвуют во флешмобах в соцсетях, подписываются на исторические аккаунты, публикуют фотографии своих родителей, бабушек и дедушек. "Я, безусловно, надеюсь на перспективы этого проекта; и более всего опираюсь на то, что советский кинематограф был могучей киноиндустрией, подарившей нам множество прекрасных фильмов, которые интересно смотреть и сегодня...", - привели в пресс-службе слова Меньшовой.

Премьера шоу запланирована на 16 июня.