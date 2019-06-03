Мацуев исполнил Концерт № 4 Рахманинова на фестивале в Самаре

САМАРА, 3 июня. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев исполнил Концерт № 4 Сергея Рахманинова с самарским оркестром на I Международном фестивале "Денис Мацуев и друзья" в Самаре.

"Мы открываем фестиваль с самарским оркестром, <…> играем сложнейший Четвертый фортепианный концерт Рахманинова. Он [Концерт № 4], к сожалению, не так популярен, как Концерт № 2 и № 3, но для меня это один из самых уникальных, глубинных и "потусторонних" концертов, написанных [Рахманиновым] после отъезда из России. После этого будет [звучать] Рапсодия на тему Паганини", - сказал Мацуев журналистам перед выступлением на фестивале.

Фестиваль "Денис Мацуев и друзья" проходит в Самаре с 3 по 5 июня. В программе участвуют также Александра Конунова (скрипка), Шенда Рул (вокал), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Айдар Гайнуллин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна) и победители ТВ-конкурса "Синяя птица" - Елисей Мысин (фортепиано), Даниил Гулевич (ударные), Анастасия Тюрина (балалайка), Софья Тюрина (саксофон).