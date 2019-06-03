Нетребко, Бочелли, Эйвазов и Перетятько дадут исторический концерт в Кремлевском дворце

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Оперные певцы Андреа Бочелли и Анна Нетребко во вторник впервые выступят дуэтом в Государственном Кремлевском дворце. Вместе с другими звездными участниками концерта - Юсифом Эйвазовым и Ольгой Перетятько - они встретились в Москве накануне в Москве на репетиции, сообщили в пресс-службе организатора вечера - компании Berin Iglesias Art.

"Осталось несколько часов до единственного совместного концерта, который уже сейчас называют историческим. Самые востребованные артисты мировой оперы впервые подготовили для поклонников совместную программу, которую исполнят в России. Билеты почти полностью проданы еще за два месяца до концерта. Уже сейчас идет монтаж декораций и установка специального оборудования, так что совсем скоро всех гостей ждет грандиозное шоу и роскошная программа", - процитировали в пресс-службе продюсера концерта Максима Берина.

По словам продюсера, по вопросам приобретения билетов к организаторам обращались меломаны не только из Европы и США, но даже из Латинской Америки.

В Кремлевском дворце прозвучат фрагменты итальянских и русских опер: сочинения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти, Петра Чайковского и других композиторов. В программу также войдут произведения в жанре кроссовер. "Сами артисты обещают, что зрителей ждут сразу несколько музыкальных сюрпризов", - отметили организаторы. Одним из них должен стать романс "Очи черные" в исполнении итальянского маэстро.

Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова и Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича.

Оперное созвездие

Итальянский тенор Андреа Бочелли записал 16 сольных альбомов, разошедшихся совместным тиражом более 90 миллионов копий по всему миру. Певец сотрудничал с лучшими дирижерами нашего времени, среди которых Валерий Гергиев, Зубин Мета, Сейджи Озава и Лорин Маазель, с коллегами Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом, Ланг Лангом, Сарой Брайтман, Элтоном Джоном, Крисом Ботти и многими другими. Анна Нетребко - обладательница множества титулов и музыкальных наград, она поет на ведущих сценах мира.

Драматический тенор Юсиф Эйвазов также выступает в лучших театрах, среди которых ГАБТ, Ла Скала, Метрополитен-опера, Венская опера, Ковент-Гарден, Парижская опера. Ольгу Перетятько сейчас называют одной из самых востребованных оперных певиц мира.