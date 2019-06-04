Минкультуры подтвердило поддержку фильмов кинокомпании, которую раскритиковал BadComedian

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ оказывало финансовую поддержку проектам кинокомпании Kinodanz, критический обзор на которую выпустил блогер BadComedian (Евгений Баженов). Об этом сообщила во вторник журналистам директор Департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

"Мы поддержали несколько их [Kinodanz] картин, причем по результатам питчинга у них были достаточно высокие оценки экспертов. Мы радуемся, когда есть хорошие сборы, переживаем, когда, вопреки экспертному мнению, картина не получила того самого внимания, на которое надеялись продюсеры и которое обещали на питчинге", - отметила она.

По словам Любимовой, Минкультуры поддерживает самые разные проекты, не только патриотическое кино и исторические драмы. "Мы знаем большое количество картин, которые имели бесспорную художественную ценность, но при этом проваливались в прокате, и нас это не может не расстраивать. Как и прокат картин, у которых несомненно был прокатный потенциал на уровне задумки, но, к сожалению, результат зрительских ожиданий не оправдал", - сказала она.

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) сообщил в своем ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube 3 июня, что может закрыть свой YouTube-канал из-за судебного иска в 1 млн рублей, который подала кинокомпания Kinodanz. Компания выражает претензии из-за обзора на фильм "За гранью реальности", который, по мнению Kinodanz, нарушил допустимый объем цитирования. По словам Баженова, закон не устанавливает точных норм цитирования. Он также отметил, что Министерство культуры РФ выделяло средства на фильмы компании. В поддержку блогера выступила телеведущая Ксения Собчак, опубликовав пост в своем телеграм-канале.

Kinodanz - российская кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве. На ее счету такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звездный разум" и другие.