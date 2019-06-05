Во Франции появится новая премия для создателей лучших видеоигр

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Первая церемония в честь создателей лучших видеоигр, организованная в традициях крупнейших кинофестивалей, пройдет во Франции в начале 2020 года. Об этом в среду передает радио France inter со ссылкой на представителя Национального профсоюза видеоигр (SNJV) Жюльена Вильдье.

"Ее задача будет заключаться в том, чтобы вознаградить и пролить свет на французские таланты и творения", - пояснил Вильдье. По его словам, во Франции больше тысячи компаний работают в этой сфере, при этом очень мало игроков осознают, что они играют в то, что было создано на территории страны.

По данным радиостанции, награды для производителей игр будут называться Pegases. Соответствующие статуэтки вручат не только командам, стоящим за созданием лучших, по мнению жюри, продуктов, но и отдельным специалистам и отделам, работавшим над звуком, графикой, сценарием и другими аспектами.

"Как и в кино, это не случайно: видеоигры в XXI веке - это то же самое, чем являлось кино в XX веке", - подчеркнул представитель профсоюза.

В состав жюри войдут участники Академии искусств и видеоигр, об учреждении которой в среду объявил SNJV. В общей сложности она будет включать в себя 500 профессионалов из различных сфер данной индустрии, а к концу года их число планируют расширить до 1 тыс. человек. Как и в случае с кинопремией "Сезар", на которую равняются инициаторы проекта, соревноваться за звание лучших будут только те продукты, которые "разработаны именно во Франции, доступны для приобретения на территории страны, а их распространение началось в году, предшествующем году проведения церемонии", говорится в Twitter Академии.

Сейчас профсоюз ведет переговоры с несколькими телеканалами о проведении трансляции церемонии, которая также должна быть доступна на таких платформах, как YouTube и Twitch.

Добавим, что во Франции уже есть Ping Awards, которые вручаются в рамках Парижской недели игр в октябре. Однако инициаторы Pegases подчеркивают, что масштаб и охват аудитории сложно сравнивать с тем, что происходит во время вручения премий в области кино.