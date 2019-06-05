Данила Козловский стал почетным президентом кинофестиваля "Игра света" на Сахалине

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Актер, режиссер, продюсер Данила Козловский назначен почетным президентом Сахалинского открытого кинофестиваля будущего "Игра света", который впервые пройдет в Южно-Сахалинске с 16 по 19 августа. Об этом в среду сообщила пресс-служба фестиваля.

"Почетным президентом кинофестиваля будущего стал актер, режиссер, продюсер Данила Козловский. Он также откроет внеконкурсную программу фестиваля "Путь к мечте" показом фильма "Тренер". В эту программу будут включены фильмы, основанные на реальных событиях, в которых герои и героини, ставящие перед собой амбициозные цели, достигают их, проходя через трудности и преодолевая препятствия", - говорится в сообщении.

Концепция фестиваля была разработана в результате работы творческих мастерских Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток" - кинолаборатории для подростков, мастерской дизайна "24/7" и продюсерской мастерской "Успех".

На участие в конкурсной программе фестиваля "Игра света" поступило более 600 заявок из разных стран. По условиям конкурса, рассматриваются фильмы, созданные детьми и подростками в возрасте до 17 лет, производство картин должно быть завершено не ранее 1 января 2017 года. Комиссия, в которую вошли участники творческих мастерских фестиваля "Край света", выберет картины, снятые в разных жанрах, в том числе анимационные, документальные и игровые фильмы, а также музыкальные клипы, произведения видеоарта и социальной рекламы.

"В России и в мире есть много подростков, которые хотят говорить об искусстве на своем языке. На первых этапах молодым организаторам помогают кураторы мастерских, но постановка задач и основные решения остаются за ними. "Игра света" станет первым в России фестивалем, сделанным подростками для подростков и взрослых", - цитирует пресс-служба слова генерального продюсера фестиваля "Край света" Алексея Аграновича.

Выбирать победителей конкурса будет профессиональное и зрительское жюри. Среди членов профессиональной судейской коллегии - режиссер и сценарист Наталья Мещанинова, продюсер Артем Васильев, 19-летний актер Семен Трескунов. Зрительское жюри объединит пять человек не старше 17 лет. Чтобы войти в их число, любой желающий может коротко рассказать о себе и опубликовать эту информацию в профиле в Instagram с хэштегом #играсветахочувжюри или прислать организаторам фестиваля мотивационное письмо.