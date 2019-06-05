Московские музеи проведут 30 мероприятий в Пушкинский день

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Чтения произведений А. С. Пушкина, кинолектории и концерты ждут посетителей столичных музеев 6 июня по случаю 220-летия со дня рождения русского поэта. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"6 июня исполнится 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. Московские музеи подготовили к празднику специальную программу. Всего гостей ждет 30 мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Доме-музее Марины Цветаевой пройдут чтения произведений Пушкина, а также состоится концерт камерной музыки, где прозвучит вокальный цикл "25 стихотворений Пушкина с музыкой Ц. А. Кюи". В Доме Гоголя пройдет литературно-музыкальный вечер, а для гостей музея Зеленограда откроется кинолекторий - будет организован просмотр и обсуждение фильма "Юность поэта" (1937).

К празднованию юбилея Пушкина также присоединятся Московский государственный музей С. А. Есенина, Мемориальный музей А. Н. Скрябина, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и другие.

Ранее сообщалось, что Государственный музей Пушкина 6 июня откроет фестиваль "ПушкинLeto", который продлится все лето. В день открытия посетителей ждет стрит-арт перформанс от московских художников, театрализованные представления и поэтические чтения.