Приоратский парк в Гатчине будет реконструирован с учетом сохранения исторической части

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области планирует в течение трех лет провести комплексное благоустройство Приоратского парка, который окружает дворец Павла I в Гатчине. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, вопросы реконструкции парка обсуждались на встрече губернатора Александра Дрозденко с участниками хакатона HackGatchina.

"Обновленный парк в первую очередь должен стать открытым общественным пространством, доступным и удобным для каждого гостя. Особое внимание нужно уделить сохранению исторической части парка и органично вписать в него различные зоны отдыха и прогулок", - сказал на встрече Дрозденко, слова которого привела пресс-служба.

Технологический турнир HackGatchina проходил в мае, на нем специалисты различных сфер, в том числе программисты и дизайнеры, представили свои идеи по развитию парка и городского пространства Гатчины в целом. Они представили губернатору свои проекты и чертежи.

"Хочу, чтобы Приоратский парк стал любимым местом отдыха гатчинцев и гостей города. Начинаем с концепции: с вело- и пешеходными дорожками, арт-пространствами, освещением, пляжем. Есть мнение разделить стилистически историческую часть парка с Черным озером и часть экопарка с Филькиным озером. Рассчитываем провести все благоустройство года за три", - написал губернатор на своей странице в социальной сети Instagram.

В пресс-службе отметили, что концепция развития парка в дальнейшем будет выбрана в рамках конкурса.

История Приоратского дворца и парка связана с личностью императора Павла I. Приняв на себя функции главы Мальтийского ордена, он пожаловал эту резиденцию Ордену святого Иоанна Иерусалимского, но по назначению здание никогда не использовалось и до 1917 года являлось запасным дворцом камерного характера. Приоратский парк был разбит конце ХVIII века в пейзажном стиле вокруг Черного озера, а законченный вид он приобрел в конце XIX века в годы правления Александра III, избравшего Гатчину своей основной резиденцией.