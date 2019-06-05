Воронежский губернатор Гусев принял эстафету Всероссийского театрального марафона

ВОРОНЕЖ, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в среду вечером на сцене Воронежского драматического театра имени А. Кольцова принял от заместителя полпреда по ЦФО Алексея Еремина символ Всероссийского театрального марафона.

Символ Года театра - изящная статуэтка в форме веера, на которой выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ.

"Такой красивый символ не хочется выпускать из рук! Для нас, воронежцев, это большая честь, ведь Воронеж стал центром Театрального марафона в Центральном федеральном округе, и мы с большой ответственностью принимаем эстафету от Приволжья. Символично, что это происходит в дни проведения Платоновского фестиваля искусств, который является знаковым для нашего региона", - сказал Гусев.

До Воронежа Всероссийский театральный марафон прошел через 42 города России, нем приняли участие 70 театров, которые представили 150 спектаклей для более 65 тысяч зрителей Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья.

В Воронеже театральный праздник начался с творческих встреч с директором театра им. Евгения Вахтангова Кириллом Кроком, учредителем Ассоциации инклюзивного искусства "АСДИИСК" Ольгой Митиной, директором Театрального музея им. Бахрушина Дмитрием Родионовым, а также народным артистом РСФСР Александром Михайловым. По улице Театральной в Воронеже прошло театрализованное шествие с участием делегации регионов ЦФО, а в фойе Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова открылась фотовыставка "Театр в объективе ТАСС. Воронеж". Завершится марафон спектаклем "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова в постановке художественного руководителя Воронежского драмтеатра имени Кольцова, лауреата премии "Золотая маска" Владимира Петрова.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабные из них - VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Специально для Театрального марафона народный художник России Андреи Ковальчук разработал символ в виде древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ.