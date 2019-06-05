Постановка пермского театра открыла Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Пскове

ПСКОВ, 5 июня. /ТАСС/. Спектакль "Маленькие трагедии" в исполнении пермского театра кукол "Туки-Луки" открыл в среду вечером Дни пушкинской поэзии и русской культуры, которые проводятся в Псковской области на территории музея-заповедника "Михайловское" в Пушкинских горах, сообщил ТАСС директор музея Георгий Василевич.

"Сегодня в научно-культурном центре Пушкинского заповедника вместе с фестивалем молодежных театров мы открываем и пушкинский праздник поэзии, который носит название [Дней] пушкинской поэзии и русской культуры. И началось все со спектакля пермского театра "Туки-Луки". Это кукольный театр, спектакль называется "Маленькие трагедии", - рассказал собеседник агентства.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры продлятся в Псковской области до 12 июня. Художественным руководителем праздника второй год подряд является заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Мероприятие приурочено к 220-летию со дня рождения поэта. Программа праздника включает в себя поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры и литературные чтения. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Псковской области. Официальным партнером праздника выступает ПАО "Сбербанк".