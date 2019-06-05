Группа "Ромарио" дала концерт в ростовском аэропорту в рамках Ural Music Night

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Хедлайнер фестиваля Ural Music Night группа "Ромарио" дала концерт в аэропорту Ростова-на-Дону в рамках "аэропортового тура". Его фестиваль проводит в 2019 году впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Впервые в истории одного из крупнейших музыкальных фестивалей Екатеринбурга был организован "аэропортовый гастрольный тур" по воздушным гаваням холдинга "Аэропорты регионов". <…> На концерте в Платове выступили амбассадоры фестиваля - группа "Ромарио", а также молодая ростовская группа "Доза радости". Послушать музыкантов собрались не только пассажиры, но и поклонники, приехавшие в аэропорт специально для участия в мероприятии", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что концерты Ural Music Night также примут аэропорты Стригино в Нижнем Новгороде, Курумоч в Самаре и Кольцово в Екатеринбурге. А 28 июня выступление "Ромарио" откроет основную концертную программу Ural Music Night.

В этом году фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 28 июня на более чем 100 площадках. Ожидается выступление 35 хедлайнеров, среди которых Little Big, Maruv, ЛСП", "Виртуозы Москвы", Иван Бессонов, Максим Свобода, Brainstorm, Actress, The Blind Suns, Shalosh. В 2018 году мероприятие посетили около 200 тыс. человек, на 100 его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран. По мнению организаторов, фестиваль популярен благодаря многожанровости и свободному входу на все его события.