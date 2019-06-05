Выставку-посвящение скульптурам Эрмитажа представили к ПМЭФ в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Выставку-оммаж (подражание) скульптурам Государственного Эрмитажа с крыши Зимнего дворца открыли во вторник в пространстве пешеходной зоны в Тележном переулке в Санкт-Петербурге. На вернисаже в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума представлены работы художника Александра Шишкина-Хокусая, автора инсталляции для павильона России на Венецианской биеннале современного искусства.

"Шишкин-Хокусай сейчас представляет Россию на Венецианской биеннале <…> Я рад, что он откликнулся на нашу просьбу", - сказал на открытии выставки ее куратор - искусствовед, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.

Выставка под открытым небом разработана ассоциацией "Староневский проспект", которая объединяет компании модной индустрии, открывшие свои магазины на центральной городской магистрали. Целью создания некоммерческой организации является благоустройство Невского проспекта на участке от площади Восстания до площади Александра Невского.

"Работы, которые <…> представлены в пространстве Тележного переулка, - это оммаж скульптурам Государственного Эрмитажа с крыши Зимнего дворца. Они выполнены из фанеры. Оригинальные скульптуры, кстати, тоже были переведены в другой материал. Они когда-то были каменными, но потом стали разрушаться, и их перевели в металл", - приводят организаторы слова Шишкина-Хокусая, который в настоящее время находится в Чехии, представляя Россию на международной выставке сценографии "Пражская Квадриеннале".

По мнению Шишкина-Хокусая, устоявшиеся во времени образы, выполненные в любых материалах и погруженные в новые контексты, "несут в себе вполне гармонизирующее начало". "Это маркер того, что искусство вечно, и оно передается совершенно в любых ипостасях - хоть в цифре, хоть в фанере, как угодно", - цитируют художника устроители. Вернисаж его произведений откроют для широкой публики 6 июня, он будет работать до конца месяца. Событие проходит при поддержке комитета по развитию туризма и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.