Выступления трех оркестров открыли первый Уральский культурный форум в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Первый Уральский культурный форум начал свою работу в Екатеринбурге. Он открылся в Свердловской филармонии выступлением трех оркестров и хора, передает корреспондент ТАСС.

Уральский академический филармонический оркестр, молодежный симфонический оркестр, а также симфонический хор и сводный военный оркестр Центрального военного округа исполнили произведения композиторов Петра Чайковского, Арама Хачатуряна и Александра Бородина. Всего, по данным организаторов, на форум зарегистрировалось 2,8 тыс. участников.

Как отметил на церемонии открытия заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Борис Кириллов, форум объединил не только регионы УФО, к участию в нем присоединились и другие субъекты РФ. "Наша задача в рамках нацпроекта - создать культурное пространство, в котором каждый житель сможет приобщиться к ценностям и богатейшему культурному опыту", - сказал он.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков надеется, что форум станет постоянной площадкой для обмена опытом. Следующий форум, по данным организаторов, пройдет в Тюмени в 2020 году.

Форум будет проходить с 5 по 8 июня. Всего на нем будет работать 11 секций различных направлений.

Среди целей - консолидация творческих центров УФО, определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах. Его учредителем выступает полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Запланировано порядка 200 мероприятий, среди которых музыкальные концерты, лекции и пленарные заседания.