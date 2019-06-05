Фильм "Рокетмен" об Элтоне Джоне выходит в российский прокат

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Лента "Рокетмен" о британском певце и композиторе Элтоне Джоне режиссера Декстера Флетчера выходит в российский прокат в четверг. Отечественные кинокритики предрекают картине повторение судьбы оскароносной драмы "Богемская рапсодия" о британской рок-группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри.

"Этот жанр (биография великих людей - прим. ТАСС) всегда был популярен - это не новость, это один из любимых голливудских жанров, один из любимых жанров премии "Оскар", и в прошлом году мы это наблюдали на примере недюжинного успеха фильма "Богемская рапсодия", который в этом году получил несколько "Оскаров" и "Золотой глобус" как лучший мюзикл. Я думаю, что скорей всего та же судьба ждет "Рокетмена", - сказал ТАСС главный редактор журнала "Искусство кино", кинокритик Антон Долин.

Ранее представитель компании-кинопрокатчика "Централ партнершип" сообщил ТАСС, что "Рокетмен" претерпел изменения перед выходом в прокат в соответствии с российским законодательством. Как сообщил Долин, из фильма вырезали все сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков. "Абсолютно искажено впечатление о фильме, притом что вырезано совсем немного, но это ключевые, важные моменты, связанные с сексуальным самоопределением главного героя, с его романтической жизнью, с его разочарованиями, очарованиями, расстройствами, влюбленностями, все то, что крайне важно для понимания его мотивировок, все это нарушено в процессе цензурирования, предпринятого российскими прокатчиками", - добавил он.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов в беседе с ТАСС также отметил, что удаление некоторых моментов нанесло ущерб художественной ценности фильма. "С точки зрения искусства, вырезание сцен - это полная профанация, издевательство над художественным произведением и над тем решением, которое предлагает автор, но, в принципе, сейчас - это общепринятое издевательство. В этом нет никакой пользы, единственное, если на этом основании меняется возраст зрителей, которые допускаются на фильм", - подчеркнул кинокритик.

Относительным решением проблемы, по мнению киноведа, можно считать выпуск двух вариантов - цензурированный вариант для детей и полный вариант для взрослых. "Однако, с точки зрения человека, который занимается кино как искусством и организует фестивали, любая прямая цензура произведения недопустима", - добавил Разлогов.

Кинокритик также отметил, что картина в России найдет своего зрителя. "Музыка сейчас более популярна, чем кино, поэтому на картину будет спрос. У фильма точно будет зритель", - сказал собеседник агентства.

Позиция Минкультуры РФ

Глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова ранее сообщила ТАСС, что требований вырезать некоторые сцены со стороны министерства не было. Она напомнила, что условием выпуска фильма на территории РФ является соответствие киноленты запретительным нормам законов о педофилии, о разжигании межнациональной и межрелигиозной розни, а также о признаках порнографии, в остальном картины выходят в прокат с рейтингом "18+".

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что министерство готово рассмотреть новую заявку от прокатчика на выход в прокат полной версии фильма "Рокетмен", однако не видит в этом смысла.

Лента "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера посвящена творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, будучи еще Реджиналдом Дуайтом, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа.