В Москве завершилась реставрация куполов и фасада храма Николая Чудотворца

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Москвы завершили реставрацию куполов, первого яруса фасадов и цоколя храма Николая Чудотворца на Берсеневке. Каменная церковь XVII века является памятником архитектуры федерального значения, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Завершилась реставрация куполов, первого яруса фасадов и цоколя храма Николая Чудотворца на Берсеневке. Каменная церковь XVII века расположена на набережной Москвы-реки напротив храма Христа Спасителя и входит в комплекс усадьбы Аверкия Кириллова. В годы царствования Федора Алексеевича Романова он имел чин думного дьяка и был государевым садовником, отвечающим за озеленение центра Москвы", - говорится в сообщении.

Ремонтно-реставрационные работы проводились в несколько этапов: в первую очередь специалисты вручную расчистили от многолетних загрязнений фасады, цоколь и купола церкви, затем восстановили утраченные фрагменты штукатурки и кирпичной кладки. После этого окрасили стены и декоративные элементы фасадов. Позолоту на куполах также воссоздавали поэтапно.

Жилые палаты и храм построены по заказу Кириллова в 1656-1657 годах. Изначально церковь была домашней, а не приходской. Два здания соединялись крытым переходом, который впоследствии был разрушен. Сейчас усадебный комплекс Аверкия Кириллова является памятником архитектуры федерального значения и охраняется государством.