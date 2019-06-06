Чтением стихов Пушкина отметили в Шанхае 220-летие со дня рождения поэта

ШАНХАЙ, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Чтением стихов А.С. Пушкина на русском и китайском языках отметили в Шанхае 220-летие со дня рождения поэта, произведения которого пользуются популярностью в Китае. Поэтическое мероприятие, организованное Шанхайской ассоциацией выпускников вузов бывшего Советского Союза, состоялось в четверг в здании Шанхайской библиотеки, которая находится недалеко от того места, где установлен памятник Пушкину, передает корреспондент ТАСС.

"Это знаменательное событие, которое имеет большое значение. Сегодня праздник любителей русского языка. Пушкин - это великое имя для нас, великий поэт и писатель, который популярен не только в России, но и среди китайского народа. Сегодняшнее мероприятие является свидетельством дружественного взаимодействия между Китаем и Россией", - сказал председатель ассоциации Сюн Цзянь, отметив также, что знаменательный юбилей поэта совпал по времени с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который проходит на фоне не менее важной даты - отмечаемого в этом году 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

Выступивший на открытии мероприятия консул-советник генерального консульства РФ в Шанхае Евгений Грязнов констатировал, что в Китае наблюдается большой интерес к творчеству Пушкина. "Нам бы хотелось, чтобы этот интерес все больше и больше возрастал, чтобы помимо А.С. Пушкина китайские читатели знакомились с творчеством и других наших не менее известных поэтов и писателей. Больше знакомились с творчеством наших современных писателей, поэтов, артистов и музыкантов", - сказал дипломат, отметив, что сложившаяся в мире и в двусторонних отношениях ситуация способствует установлению более тесных гуманитарных связей между народами России и Китая.

После официальной части мероприятия со сцены в исполнении любителей творчества поэта прозвучали стихи Пушкина, а также отрывки из его известных произведений. Некоторые зачитывались на китайском языке, а некоторые - в оригинале. В программе, в частности, были такие стихотворения, как "Зимнее утро", "Роняет лес багряный свой убор…", "Цветок", "Я помню чудное мгновенье…" и многие другие произведения. Участники увидели выступление детей дошкольного возраста из числа российских соотечественников, которые прочитали отрывки из сказок Пушкина.

В поэтическом мероприятии приняли участие представители местной общественности, китайские русисты, студенты, преподаватели, бывшие выпускники советских и российских вузов, деятели науки и культуры, а также просто поклонники творчества великого русского поэта.

Памятник Пушкину

Памятник Пушкину в Шанхае, который был создан на средства русских эмигрантов и открыт в феврале 1937 года к 100-летию со дня смерти поэта, простоял недолго. Во время оккупации города японской армией он был снесен. В феврале 1947 года уже к 110-летию со дня смерти Пушкина эмигранты собрали средства и восстановили памятник на том же месте. Простоял он до 1966 года, когда был снова уничтожен, но на этот раз уже хунвэйбинами "культурной революции".

Третье возрождение памятника поэту произошло в 1987 году по инициативе шанхайского правительства. Бюст выполнен китайским учеником известного русского скульптора Михаила Аникушина.