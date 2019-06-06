Богомолов: государство имеет право цензурировать финансируемые им проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Государство имеет право подвергать цензуре проект, который оно финансирует. Такое мнение в четверг выразил художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на дискуссии "Театр: искусство или бизнес?" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Государство или иной инвестор имеет право на цензуру точно так же, как человек, который получает эти деньги, имеет право больше не иметь дело с глупым инвестором. Дальше уже дело личности инвестора или государства и личности, которая производит продукт. Умный инвестор будет соразмерять свою силу, свое вмешательство. Умный художник будет адекватно реагировать на какие-то замечания и пожелания", - отметил он.

По его словам, государственная цензура часто связана с распространяемой идеологией. "Когда цензура связана с идеологией, необходимо некое общественное вмешательство, потому что это влияет на какие-то свободы, основополагающие вещи для общества", - сказал режиссер.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.