Мединский высоко оценил вклад фестиваля "Русские сезоны" в экспорт российский культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал международный культурный фестиваль "Русские сезоны" одним из самых успешных проектов по представлению культуры России за рубежом. Такое мнение глава Минкультуры выразил во время дискуссии "Экспорт культуры: возможности для представления наследия страны на международной арене" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Проект последних двух лет - "Русские сезоны", когда мы выбираем одну страну и методом "ковровой бомбардировки" пытаемся в эту страну отправить максимальное количество наших культурных институций - выставки, концерты, драматические показы, кинофестивали. Вот сконцентрироваться на одной стране - это хорошо работает, как показывает практика. И это оставляет потом хороший задел на будущее, потому что устанавливаются как раз те прямые взаимоотношения", - сказал министр.

Он отметил, что проект, в первую очередь, помогает наладить связи с иностранными партнерами менее известным за рубежом российским коллективам.

"Большой театр продавать не нужно, у него и так всё хорошо. Или Валерия Абисаловича Гергиева -у него всё расписано на годы вперед. Но устанавливаются прямые отношения между культурными учреждениями России второй десятки и третьей десятки и театрами, концертными площадками, учебными заведениями за рубежом, и потом эти отношения продолжаются. А первый шаг мы даем при государственной поддержке", - пояснил Мединский.

Фестиваль "Русские сезоны" проводится с 2017 года. Это масштабный проект по представлению отечественной культуры иностранному зрителю, который является частью национального проекта "Культура". В этом году фестиваль проводится в Германии, а в следующем - охватит 12 регионов Франции.