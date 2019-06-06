Приморская сцена Мариинки 7 июня открывает спецпрограмму театральной олимпиады

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке 7 июня представит зрителям специальную программу Международной театральной олимпиады, сообщили ТАСС в пресс-службе Александринского театра.

"Специальная программа олимпиады в Дальневосточном федеральном округе стартует во Владивостоке 7 июня на Приморской сцене Мариинского театра. В этот день пройдет пресс-конференция при участии председателя международного комитета театральной олимпиады Теодороса Терзопулоса (Греция) и художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина, представляющего в международном комитете театральной олимпиады Российскую Федерацию", - сказал собеседник агентства.

Зрителям Камчатки, Сахалина, Магаданской области, Приморского и Хабаровского краев представят постановки Александринского театра, театра "Аттис" (Афины, Греция), SCOT (Suzuki Company of Toga, Тога, Япония), а также Национального театра (Хельсинки, Финляндия) и театральной компании El Local Espacio de Creacin (Барселона, Испания). Для профессионалов будут организованы встречи и мастер-классы.

Впервые олимпиада, проводимая с 1995 года, пройдет в двух государствах одновременно - в России и в Японии. Перформанс SCOT "Культура есть тело" 11 июня откроет программу культурного обмена между странами.

В дальневосточных регионах мероприятия запланированы до 30 июня, в то время как основной площадкой олимпиады станет Александринский театр в Санкт-Петербурге. Официальная церемония его открытия состоится 15 июня на площади Островского, она пройдет в формате фестиваля уличных театров. Свои спектакли гостям представят коллективы из Германии, Нидерландов, Франции, Польши, а также российские творческие команды из Москвы и Петербурга. Мероприятия олимпиады пройдут с июня по декабрь 2019 года и объединят более 50 ведущих театральных коллективов из 21 страны мира.