Театр Олега Табакова выпускает музыкальный спектакль "Моя прекрасная леди"

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Олега Табакова (ТОТ) на "Сцене на Сухаревской" выпускает музыкальный спектакль "Моя прекрасная леди" в постановке режиссера и хореографа Аллы Сигаловой. Премьерные показы состоятся 8 и 9 июня, но прежде, в пятницу, спектакль сыграют для своих, иными словами, "для пап и мам", сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

"Спектакль "Моя прекрасная леди" выпускается в рамках XIX Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", - уточнила собеседница агентства.

Она рассказала, что классический мюзикл Алена Джей Лернера и Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди" о простушке-цветочнице, из которой с помощью уроков фонетики и хороших манер эксцентричный профессор на спор вылепил элегантную светскую красавицу, в Театре Олега Табакова переосмыслили как музыкально-драматический спектакль. Режиссером и хореографом постановки по мотивам знаменитой пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион" и одноименного кинофильма Габриэля Паскаля стала заслуженная артистка России, актриса, педагог и телеведущая Алла Сигалова.

"Перед Аллой Михайловной Сигаловой стояла непростая задача: контракт, который театр подписал с держателями этого материала, довольно жесткий, так что шаг вправо или влево невозможен. Поэтому никаких изменений в тексте или музыке не было", - пояснила пресс-атташе. Впрочем, по словам самой Сигаловой, она легко пошла на такие ограничения, и не только из-за условий контракта, а просто из уважения к материалу, потому что, по ее мнению, если берешь Шекспира или Шоу, не обязательно "перелопачивать".

Сценографию Сигалова доверила лауреату Государственной премии СССР, народному художнику Грузии Георгию Алекси-Месхишвили. Автором костюмов стал знаменитый модельер Валентин Юдашкин, который создал для артистов потрясающий гардероб, состоящий из более чем 200 костюмов, сообщила пресс-атташе.

"В роли Элизы Дулиттл выступит 23-летняя Дарья Антонюк, обладательница голоса с диапазоном в три с половиной октавы и победительница российской версии телепроекта "Голос". Это ее первая роль на профессиональной сцене. Блистательного педагога талантливой цветочницы сыграет заслуженный артист РФ, выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Олега Табакова Сергей Угрюмов. Образ галантного полковника Пикеринга, друга профессора, на сцене воплотит Виталий Егоров", - представила пресс-атташе.

Долгая история любви

"Мою прекрасную леди" я люблю с детства", - призналась журналистам перед премьерой Алла Сигалова. "Моя мама служила главным хореографом в театре музкомедии, поэтому этот материал я знала с детства, это первое, что я увидела на сцене", - сказала она, добавив, что потом "смотрела "Мою прекрасную леди" в разных вариантах, в разных странах мира".

"Я хорошо помню, как в 1964 году в Ленинграде была премьера фильма с Одри Хебберн, - продолжила режиссер. - То, что мы увидели, было для нас сказочным чудом. Да, это еще и история любви невероятная, а мы все хотим любви. Любовь существует, и наш спектакль доказательство тому", - заявила Сигалова.

А потом она обозначила главную тему своей постановки. "Я уже 36 лет занимаюсь преподаванием - "ученик-педагог" и чудо, которое случается, когда педагог отдает все свое внимание, умение, талант ученику. Сотворить это чудо может только талантливый человек, влюбленный в то, что он создает, и ученик влюбляется в тебя. Я это очень хорошо понимаю, это моя тема", - заявила Сигалова.

Обращаясь к сюжету, она отметила, что "в этом спектакле есть профессор Хиггинс". "И эта девочка, несчастная, необразованная, невоспитанная цветочница, которая отдала все свое умение, весь свой талант, чтобы научиться у этого великолепного педагога, и в какой-то момент она поняла, что он и самый великолепный мужчина. Это абсолютно бессмертная история. Да еще с такой гениальной музыкой", - сказала режиссер.

От любви до ненависти

Мнением о своей героине поделилась с журналистами и исполнительница роли Элизы Дулиттл актриса Дарья Антонюк. "Элиза мне очень близка. Иногда даже слишком: она делает и говорит так, как чувствует", - призналась артистка.

"Относительно спектакля в целом для меня это прежде всего история о любви. О том, что только любя то, чем занимаешься, можно достичь невероятных результатов. О преображении и перевоплощении двух очень разных людей, которых объединила общая цель и страстное желание ее достичь", - считает актриса.

А вот исполнитель роли Хиггинса Сергей Угрюмов рассказал о муках творчества.

"Даже бывало отторжение, до ненависти доходило, у нас, как и положено у людей, страсти кипят. Чувствую, не присваивается текст, и не знаешь, как с ним быть, не знаешь, как произнести. Но надо что-то находить, мучиться, потом в итоге что-то получается. Партнеры помогают, вот это самое главное - партнеры", - заявил артист.

По его словам, "в общем, идет такой рабочий процесс, который до сих пор не остановился, он будет длиться, ведь театр делает живое дело". "Даже если премьеру мы сыграем, то вот придете хотя бы через год, оно будет по-другому. И это прекрасно", - убежден актер.

Худрук "воодушевлен и счастлив"

"Я воодушевлен, счастлив, рад и с большой надеждой смотрю в будущее", - сказал в беседе с журналистами худрук Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

"Я очень хотел, чтобы Алла Сигалова продолжала работать в нашем театре. У нас с ней большая история, начиная со спектакля "Страсти по Бумбарашу". Потом был прекрасный спектакль "Катерина Ильвовна", - напомнил Машков. - Мы как-то сговорились, чтобы найти в ее плотном графике время, и я предложил ей самой выбрать материал для постановки".

По выражению Машкова, Сигалова, конечно же, выбрала "Мою прекрасную леди". "Алла Михайловна так увлечена этим произведением, это часть ее жизни", - пояснил он.

Худрук признал, что этот спектакль "для людей, освоивших много техник и навыков". "Но у нас нет проблем с труппой, с ее участием можно воплотить даже самые безумные и радостные идеи", - считает Машков.

Однако "Мою прекрасную леди" он не стал называть последней премьерой сезона. "Назовем ее по-летному - крайней", - пошутил Машков. Он сообщил, что сейчас в театре полным ходом идут репетиции "Ревизора". "А еще мы сами работаем над пьесой, которую сочиняем в новом жанре, у нас будет очень насыщенный следующий, 34 по счету, сезон, который начнется в сентябре", - пообещал Машков.

Отвечая на вопрос ТАСС о личных творческих планах, Машков сказал, что сейчас нигде не снимается. "Нахожусь со своим коллективом уже в течении 400 дней", - подтвердил худрук Театра Олега Табакова.