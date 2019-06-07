Борис Эйфман считает, что хореографическое образование и балет переживают кризис

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Хореографическое образование и балет в целом переживают кризисные явления в России и мире. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг заявил руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман, который находится в Нью-Йорке с гастролями труппы.

"Сегодня есть кризис в хореографическом образовании - некому танцевать, сочинять хореографию, некому учить. Есть проблемы, - сказал он. - Да, есть яркие единицы, но это лишь единицы, исключение из правил. В целом, есть ощущение кризиса балетного искусства - не только российского, но и мирового".

"Наша балетная история не может себе позволить долго находиться в этом состоянии, - считает Эйфман. - Государство сейчас дает возможность создать уникальный центр балета, и мы надеемся, что оправдаем доверие, будем достойны вложений, дадим возможность появлению нового поколения универсальных, талантливых деятелей балета".

Хореограф рассказал, что в Петербурге в ближайшее время начнет действовать целый образовательный и культурный кластер для детей, занимающихся балетным искусством. "Рядом со школой танца, которая уже функционирует шесть лет, заканчивается строительство Детского театра танца - единственного такого театра в мире, - пояснил он. - А 1 сентября у нас откроется еще новая общеобразовательная школа (при Академии танца Бориса Эйфмана - прим. ТАСС) - просторная, удобная. Мы стараемся создать уникальные условия, чтоб появилось новое поколение деятелей балета, которых мы так ждем".

Потребность души - искусство

"Обычно все школы балета берут детей с пятого класса - это 11-летний ребенок, довольно сформированная личность, маленький взрослый человек. А мы берем детей с семилетнего возраста - в начальном периоде созревания. В этом возрасте мы хотим внушить ребенку, передать его душе любовь к балету, танцам, музыке, служение искусств, - рассказал хореограф. - Это очень важно, потому что жизнь балетных артистов сложная, травмоопасная, трудная в психологическом отношении, и они должны быть людьми, фанатично влюбленными в танец, теми, кто не может жить без балета. Чтобы у их души была потребность быть в искусстве".

"Поэтому, когда бы отбираем детей, смотрим на их физические данные, специальные параметры, которые говорят о том, может ли ребенок служить нашему искусству, то также смотрим и на многое другое - внешние данные, артистизм, желание жить в танце. Мы ищем "ребенка от бога", созданного природой для танца", - пояснил балетмейстер.

По его словам, с каждым годом в России все больше родителей хотят отдать своих детей учиться на артистов балета. "У нас, действительно, прекрасные условия для созревания творческой личности - дети лишены улицы, которая не всегда благоприятно влияет на их развитие, они находятся в центре внимания и заботы наших воспитателей, педагогов, и у них идет постоянное общение с музыкой, танцем, искусством, - подчеркнул Борис Эйфман. - Дети получают прекрасное общее образование - блестяще сдают ОГЭ, участвуют в олимпиадах по математике, истории, литературе, английскому языку. Это ведь уникальный случай, когда балетные дети участвуют и даже выигрывают в таких олимпиадах. Мы стараемся воспитать уникальное поколение не только универсальных артистов, но и образованных интеллигентных людей, которые должны представлять искусство в мире".