Эйфман признался, что часто чувствует себя Пигмалионом

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман признался, что зачастую испытывает схожие с Пигмалионом чувства и эмоции - в частности, когда воспитывает новых артистов балета. Об этом хореограф рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС в Нью-Йорке, где он в пятницу представит премьеру 2019 года - спектакль "Эффект Пигмалиона".

"Я тоже в какой-то степени Пигмалион, потому что ко мне приходят артисты, практически не умеющие ничего, кроме элементарного экзерсиса, - пояснил он. - Многих из них я привожу к мировому успеху, всевозможным премиям, потому что я работаю с ними, открывая в них то, что они сами в себе не предполагают. Это тоже такая пигмалионовская история - по созданию из, грубо говоря, полуфабриката шедевр".

"С другой стороны, эта тема Пигмалиона прекрасна еще и тем, что дает возможность художнику показать пластическую метаморфозу. Очень интересно показать в спектакле пластическое развитие, действие, не просто рассказать сюжет, а показать пластическую историю, - отметил Эйфман. - В спектакле, который весь пронизан комедийной хореографией, веселыми сценами, главное - показать метаморфозу, которая происходит с главной героиней, возможности современного театра в развитии, разные техники и пластику танца и, возможно, даже хореографию будущего".

Зритель нуждается в эмоциях

Труппа представит премьеру на сцене New York City Center в течение трех дней - 7,8 и 9 июня. С этим театром Борис Эйфман сотрудничает более 20 лет, именно здесь состоялся нью-йоркский дебют труппы в апреле 1998 года. "Эффект Пигмалиона" станет 17-й премьерой, которую Эйфман привозит в Нью-Йорк, она завершит северо-американские гастроли труппы этого года, в рамках которых постановку уже посмотрели зрители Чикаго (штат Иллинойс), Лос-Анджелеса и Сан-Франциско (Калифорния).

"Мы стараемся соответствовать любви американского зрителя, благодаря которой наш театр стал здесь таким востребованным и успешным, стараемся не разочаровывать и на протяжении 20 лет показывать каждый год новые успешные спектакли. Мы приезжаем в Нью-Йорк каждый год с новой программой - в этом привезли "Пигмалиона", в прошлом четыре аншлага собрали на "Анну Каренину", и любовь наша к Нью-Йорку и нью-йорской публики [к нам] - взаимная, - считает хореограф. - Если б не было признания, никто б нас не приглашал так часто".

"Наши спектакли - явление уникальное, так как, наверное, мы - единственный театр в мире, который дает такие сильные эмоциональные потрясения, мощную эмоциональную энергетику, в которой столь нуждаются люди. Сегодня ведь оторвать людей от телевизоров, компьютеров, заставить платить деньги, пойти на балет - очень сложная история, но люди, которые приходят к нам, знают, что получат то, что нигде не получат - ни в домашних условиях, ни у компьютеров, нигде. Это - взаимный обмен энергетикой, который подпитывает людей, проживающих непростую жизнь современности, - пояснил Эйфман. - Этот балет стал не просто эстетическим явлением, а жизненной необходимостью".

В следующем году Борис Эйфман намерен привезти в Нью-Йорк еще одну премьеру - спектакль "Русский Гамлет". Артисты труппы будут исполнять его вместе с оркестром Санкт-Петербургской филармонии. "Это будет очень яркое, важное событие", - пообещал руководитель театра.