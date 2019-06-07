Путин отменил патенты для иностранных членов жюри конкурса имени Чайковского

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность иностранных граждан - членов жюри Международного музыкального конкурса имени Петра Чайковского получать разрешение или патент на работу в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Как отметила член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, закон упрощает процесс участия в конкурсе членов жюри - иностранцев. "Согласно действующему законодательству, для осуществления своих функций им требуется получение разрешения на работу или патент, при этом они не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого выданы разрешение на работу или патент. При этом в конкурсе задействовано два субъекта Российской Федерации - Москва и Санкт-Петербург", - пояснила Косихина.

Конкурс проводится с 1958 года раз в четыре года по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение, медные и деревянные духовые инструменты. В России он имеет статус национального достояния и одного из главных событий общественной и культурной жизни страны. Выступления победителей конкурса запланированы на крупнейших музыкальных площадках мира.

Шестнадцатый Международный конкурс имени Петра Чайковского пройдет в Москве и Петербурге с 17 по 29 июня.